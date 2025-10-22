والدة "هند رجب": جنود الاحتلال اعترفوا بجريمة قتل هند بعد إنكارهم

مصراوي

قالت والدة الطفلة الفلسطينية هند رجب، الأربعاء، إنها تأمل من المنظمات والمؤسسات الدولية العمل على إنصاف هند والمسعفين الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأكدت والدة الطفلة هند رجب في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه بعد الإنكار اعترف جنود الاحتلال بارتكاب جريمة قتل هند وهذا ما يعزز الدعوى، مشيرة إلى أنها تتواصل وتتابع مع المؤسسات الدولية قضية هند للعمل على إجراءات أكثر قوة.

ودعت مؤسسة "هند رجب" المحكمةَ الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة الـ24 الضالعين بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب ومنقذيها.

كما دعت المؤسسة إلى توسيع التحقيق ليشمل سرية "إمبراطورية مصاصي الدماء" التي تتبع الكتيبة 52 باللواء 401، والكتيبة المدرعة 52 واللواء المدرع 401.

وقالت المؤسسة، إنها قدمت ملفًا بشأن استشهاد هند من 120 صفحة بموجب المادة 15 إلى الجنائية الدولية في لاهاي، مضيفة أن الملف يحدد مسؤولية 24 جنديًا وقائدًا إسرائيليًا عن مقتل هند و6 من عائلتها ومسعفي الهلال الأحمر.

ومؤسسة هند رجب، هي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست عام 2024 تكريمًا للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة العام الماضي.