صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية لصالح مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست آفي ماعوز من حزب نوعام، يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا، في خطوة وصفت بأنها ذات طابع رمزي في هذه المرحلة من العملية التشريعية.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عقب التصويت: "حان وقت فرض السيادة الآن"، مؤكدًا دعمه الكامل للمقترح.

ويأتي التصويت بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل اليمين الإسرائيلي لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن إقرار المشروع في القراءة التمهيدية يمثل المرحلة الأولى فقط من المسار التشريعي، إذ يتعين أن يخضع المشروع لمناقشات في اللجان المختصة وثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.