وكالات

تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها حول ما إذا كانت إسرائيل قد خالفت القانون الدولي بفرضها حصارًا استمر لأشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يكون الحكم رأيًا استشاريًا غير ملزم، لكنه قد يعزز الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

ويُعد هذا القرار الثالث الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.