واشنطن: لا نفرض شيئًا على إسرائيل.. وحماس مطالبة بتسليم الجثامين وإلا سنقضي عليها

كتب : مصراوي

06:58 م 21/10/2025

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

مصراوي

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنّ الولايات المتحدة لا تفرض أي شيء على إسرائيل، مضيفًا أن على حماس تسليم سلاحها والتصرّف بشكل صحيح، مشيرًا إلى أنّ المقاتلين يمكن أن يحصلوا على العفو، وأن هذه العملية ستستغرق وقتًا.

وحذّر "دي فانس" خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، من أنه إذا لم تتعاون حماس فسيتم القضاء عليها، مشدّدا أيضًا على أنّه لن يتم تحديد مهلة زمنية لحماس لتسليم جثث الأسرى، وموضحًا أن أماكن جثث بعض الأسرى في غزة غير معروفة.

ونوّه نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن أموال إعادة الإعمار لن تذهب إلى مناطق تسيطر عليها حماس، معبّرًا عن أمل أن يتحوّل اتفاق غزة إلى أساس للتطبيع وسلام مستدام، وأن الجهود تُبذل لضمان أمن الغزيين على المدى البعيد.

شدّد فانس على أن زيارته كانت مجدولة مسبقًا ولا علاقة لها بما وقع خلال اليومين الماضيين في غزة، مؤكدًا أنه يتعين إعادة إعمار غزة والتأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين سيعيشون بشكل مستقر.

