هدد باعتقال نتنياهو.. أول رد من إسرائيل على رئيس وزراء كندا

كتب : مصراوي

06:28 م 21/10/2025

مارك كارني

وكالات

قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إعادة النظر في دعوته لإلقاء القبض على نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد.

وأوضحت المتحدثة شوش بيدروسيان للصحفيين: "نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا الأمر والترحيب في كندا برئيس الوزراء نتنياهو زعيم الدولة اليهودية الوحيدة".

وكان كارني أكد أن بلاده ستحترم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، وتعتقله إن زار كندا.

وخلال مقابلة مع "بلومبرج"، ورد كارني بـ"نعم" على سؤال ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل كندا، وتابع: "نحن نحترم القانون الدولي، وسنلتزم بكل قرارات المحاكم الدولية، كما فعل سلفي جاستن ترودو".

وأضاف أن قرار كندا الأخير بالاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، كان رد فعل مباشرا على "أفعال حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إنهاء أي إمكانية لدولة فلسطينية، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وسياسة كندا منذ 1947".

كما أكد رئيس الوزراء الكندي أن "هذا الالتزام لا يتعارض مع دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق حل الدولتين، لكنه ضروري للحفاظ على مصداقية كندا دوليا".

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في حرب غزة.

