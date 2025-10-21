إعلان

حماس: جادون في استخراج جثامين الأسرى الإسرائيليين لكننا نواجه صعوبة في ذلك

كتب : مصراوي

11:09 ص 21/10/2025

حماس

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الحركة رئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، يؤكد جدية الحركة في استخراج جثامين كل المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت حماس، أنها تجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، مؤكدة "نواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب".

وأكدت الحركة، أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية، معربة عن أملها أن تزداد كميات المساعدات.

وتابعت حماس: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فجر الاثنين، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول، وذلك عقب تجدد الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

حركة المقاومة الإسلامية جثامين الأسرى الإسرائيليين حماس وقف الحرب

