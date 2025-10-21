مستشار مرشد إيران يرد على تسريب فيديو ابنته: "أيها الأوغاد لا زلت حيا"

وكالات

نشر مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني ردًا على الجدل المثير بشأن حفل زفاف ابنته، قائلًا: "أيها الأوغاد، أنا لازلت حيًّا".

وجاء رد مستشار المرشد الإيراني باللغة العبرية على موقع إكس (تويتر سابقًا)، موجّهًا حديثه إلى إسرائيل، ظنًّا منه أنهم وراء الفيديو الذي تم تسريبه لحفل زفاف ابنته.

ממזרים, אני עדיין חי!! — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 20, 2025

كما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية، ردًا أيضًا من مستشار المرشد الإيراني على الجدل الذي أُثير بشأن فيديو حفل زفاف ابنته، قائلًا: "ردّي على الجدل الأخير هو نفس الرد السابق: أيها الأوغاد، أنا لا زلت حيًّا".

وبحسب مراسل الشؤون السياسية في وكالة فارس، أدلى شمخاني بهذا التصريح على هامش مراسم تشييع جثمان أحد القادة العسكريين في إيران.

وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة أنباء فارس أن هذه التصريحات جاءت ردًا على تقارير نُشرت في بعض وسائل الإعلام يوم أمس، زعمت أن الفيديو الخاص بزفاف عائلة شمخاني تم تسريبه أولًا من قبل حسابات مرتبطة بإسرائيل، غير أن تحقيق مراسل فارس مع مصادر أمنية أشار إلى أن الفيديو الخاص نُشر أولًا عبر حساب تابع للتيار المعارض الملكي.

ورغم أن الحفل أُقيم قبل عدة سنوات، إلا أن نشر الفيديو في الأيام الأخيرة أثار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من المستخدمين أن ما ظهر في المقطع يعكس مظاهر من الترف والبذخ في زفاف ابنة الأدميرال شمخاني.

فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh — Cameron Behzadi (@CameronBehzadi) October 18, 2025

وفي السياق ذاته، علّق وزير السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية السابق عزت الله ضرغامي، على حسابه في مواقع التواصل قائلًا: "المجلس كان خاصًا ونسائيًا بالكامل؛ ووفقًا للتقاليد العشائرية، قام والد العروس، ورأسه منحنٍ، بوضع يد ابنته في يد العريس".