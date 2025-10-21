إسرائيل تكشف عن هوية جثمان محتجز استعادته من حماس



وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن الجثة التي أعادتها حركة حماس مساء الإثنين تعود لضابط الصف في الجيش تال حاييمي، الذي قتل في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.

وقتل حاييمي قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير يتسحق خلال هجوم حماس جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وبعد مقتله، نقلت حماس جثته إلى قطاع غزة في اليوم ذاته، وفقا لسكاي نيوز.