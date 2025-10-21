إعلان

إسرائيل تكشف عن هوية جثمان محتجز استعادته من حماس

كتب : مصراوي

08:45 ص 21/10/2025

جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن الجثة التي أعادتها حركة حماس مساء الإثنين تعود لضابط الصف في الجيش تال حاييمي، الذي قتل في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.

وقتل حاييمي قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير يتسحق خلال هجوم حماس جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وبعد مقتله، نقلت حماس جثته إلى قطاع غزة في اليوم ذاته، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال حماس الرهائن المقاومة قطاع غزة غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات