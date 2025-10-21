حماس: إسرائيل ارتكبت 80 خرقًا لاتفاق غزة مما تسبب في استشهاد 97 شخصًا



وكالات

قالت حركة حماس، صباح الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت 80 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد 97 شخصا.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة، في بيان أنه: "ارتكب الاحتلال منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى اليوم الأحد 80 خرقا موثقا".

وتابع البيان: "نتيجة هذه الخروقات، استشهد 97 فلسطينيا وأصيب أكثر من 230 بجراح متفاوتة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، الاثنين، أن إسرائيل ألقت "153 طنا من القنابل" على قطاع غزة الأحد.

وقال نتنياهو من على منبر الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الشتاء: "ألقينا 153 طنا من القنابل على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مقتل جنديين في اشتباكات دارت في رفح جنوب قطاع غزة.

وبعد شن سلسلة من الغارات على القطاع واتهام حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف تطبيق الاتفاق.

ونفت حركة حماس علمها بوقوع اشتباكات في رفح، وجددت تأكيدها على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وفقا لسكاي نيوز.