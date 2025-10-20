إسرائيل: الصليب الأحمر تسلم رفات أسير في قطاع غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسلم الصليب الأحمر الدولي رفات أسير جديد في قطاع غزة، بحسب موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان لها اليوم الإثنين، إنه بناءً على معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم تسليم نعش يحتوي على رفات أسير وهو في طريقه إلى قوة تابعة للجيش في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قُتل في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنها قررت فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

وقال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.