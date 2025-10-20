

( د ب أ )



أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين، تحرير مختطفين عراقيين اثنين، في منطقة مشاريع القاع شرق لبنان، كانا قد تم استدراجهما من مطار رفيق الحريري الدولي( مطار بيروت) ونقلا إلى الأراضي السورية.



وجاء في بيان قيادة الجيش أنه نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيين المختطفين ، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية.



وأكد "أن المخطوفان كانوا استدرجا بتاريخ 1/9/2025 من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما".



وأضاف البيان أن المديرية أوقفت " السوريين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".