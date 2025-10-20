وافق وزراء الطاقة في غالبية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورج يوم الاثنين، على مقترح يقضي بوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية وتجفيف أحد أبرز مصادر تمويل موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

ويُنتظر أن يخضع القرار لمناقشة داخل البرلمان الأوروبي قبل اعتماده رسميًا، بعد أن كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت المقترح في وقت سابق من الربيع الماضي ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

وتتجه الأنظار إلى العاصمة المجرية بودابست، التي تستعد لاستضافة قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وسط انقسام أوروبي حاد حول تداعيات اللقاء.

ونقلت صحيفة El País الإسبانية عن مصادر دبلوماسية في بروكسل وصفها للقمة بأنها "كابوس سياسي" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن عقدها يمثل تجاهلاً للموقف الأوروبي ويضع قادة الاتحاد وحلف الناتو في موقف حرج.

في المقابل، أكد مسؤولون أوروبيون أن القمة قد تكون "مفيدة" إذا ساهمت في دفع الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث أكد أن واشنطن لا تخطط حاليًا لتزويد كييف بصواريخ "توماهوك".

كما أجرى الرئيس الأمريكي محادثة هاتفية مطوّلة مع بوتين استمرت أكثر من ساعتين ونصف، ناقشا خلالها آفاق الحل السياسي في أوكرانيا وإمكانية عقد القمة المقبلة في بودابست.