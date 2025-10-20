إعلان

الاحتلال يستعد لتسلم جثمان جندي إسرائيلي

كتب : مصراوي

03:37 م 20/10/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قُتل في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنها قررت فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

وقال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

