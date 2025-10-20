الاتحاد الأوروبي يوافق على وقف استيراد الغاز الروسي بحلول بداية 2028

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن المجلس الأوروبي يوافق على إنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيًا وفرض حظر كامل بحلول الأول من يناير 2028.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مقترحات لاستخدام مليارات من اليورو من الأصول الروسية لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، وحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا، بما في ذلك حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتأتي المشاورات بعد أيام من اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبعد إعلان ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي.