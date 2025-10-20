وكالات

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، استعداد الحرس الثوري لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع الحوثيين.

جاء ذلك في رسالة وجّهها باكبور قدّم فيها "التهنئة والتعزية" باغتيال محمد عبدالكريم الغماري، مؤكداً فيها التزام الحرس الثوري بمواصلة دعم ما يُعرف بـ "جبهة المقاومة وتحرير القدس الشريف" وتجديد العهد مع مبادئها.

جاءت التصريحات الإيرانية بعد أيام على إعلان جماعة الحوثي تعيين يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً الغماري الذي أقرت الجماعة باغتياله.

فيما تشير المعلومات إلى أن المداني هو همزة الوصل الرئيسية بين ميليشيات الحوثي والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتولى عملية التواصل والإشراف على تدريب عناصرهم هناك، واستقدام خبراء ومدربين إيرانيين من حزب الله إلى اليمن، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على العمليات اللوجستية للدعم المقدم للحوثيين.

عقب اجتياح صنعاء، تولى عملية الإفراج عن الإيرانيين المقبوض عليهم لدى السلطات اليمنية في عمليات موثقة لتهريب الأسلحة، وآخرها سفينة "جيهان 1 و2".