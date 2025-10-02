إعلان

بعد اعتراضهم جميعا.. أسطول الصمود يعلن انطلاق 10 سفن جدد من إيطاليا

10:58 م 02/10/2025

أسطول الصمود العالمي

وكالات

قال المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي، خلال تصريح نقلته قناة الجزيرة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعترضت جميع سفن الأسطول المتجهة إلى قطاع غزة باستثناء السفينة "مارينيت" التي لا تزال تواصل رحلتها نحو القطاع ولم تصل بعد.

وأضاف المتحدث باسم الأسطول أن عمليات الاعتراض الإسرائيلية بأنها غير قانونية ونُفِّذت في مياه دولية، مشيرًا إلى أن هناك 10 سفن أخرى انطلقت من أحد موانئ إيطاليا، من بينها سفينة تقل أطباء وصحفيين تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أنهم خضعوا جميعا للتحقيق وتم نقلهم لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والقوات المساندة يواصلون منذ الصباح العمل ضد حملة الأسطول في ميناء أسدود.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، إن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعترضت وصلت قاعدة سلاح البحرية في أسدود.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلي، السيطرة على جميع القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، عدا سفينة واحدة فقط.

