إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود

طهران- (د ب أ)

أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس بشدة" تجدد هجوم الكيان الإسرائيلي على أسطول الصمود البحري واعتقال مناصري الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة" بحسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء .

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بالعمل الإنساني الذي يقوم به النشطاء والمجموعات الشعبية من مختلف الدول لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ووصف هجوم "الكيان "الإسرائيلي على الأسطول بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعمل إرهابي .

وأضافت تسنيم أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار إلى استمرار التطهير العرقي وقتل الأبرياء في غزة، وأكد مجددا المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لجميع الحكومات لوقف إبادة الفلسطينيين ومحاسبة المجرمين ومحاكمتهم، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد.

كانت قوات بحرية إسرائيلية اعترضت ما لا يقل عن 15 سفينة من أصل 47 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" بحلول منتصف ليلة أمس واحتجزت نشطاء على متنها.