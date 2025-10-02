قصف روسي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن مفاعل تشيرنوبل المتضرر

وكالات

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، الأربعاء، أن قصفاً روسياً استهدف البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي، الذي شهد الكارثة الشهيرة عام 1986.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "تلجرام"، أن القصف تسبب في حالة طوارئ داخل منشآت محطة تشيرنوبل، ما أدى إلى توقف التغذية الكهربائية عن "الغطاء الآمن الجديد"، وهو الهيكل الأساسي الذي يغطي الوحدة الرابعة المدمرة من المفاعل النووي ويحول دون تسرب المواد المشعة.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن فرقاً متخصصة تعمل حالياً على إعادة ربط المفاعل بالشبكة الكهربائية. لكنها لم تحدد بعد حجم المخاطر المحتملة الناتجة عن هذا الانقطاع، فيما لم تصدر روسيا أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن.

يُذكر أن "الغطاء الآمن الجديد" الذي اكتمل إنشاؤه عام 2016، يمثل درعاً فولاذية عملاقة وُضعت فوق المفاعل الرابع لحصر أي انبعاثات إشعاعية.

وكانت منشآت تشيرنوبل قد تعرضت في فبراير الماضي لهجوم بطائرة مسيّرة روسية، أسفر عن أضرار في الهيكل العازل من دون تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع المحيط.