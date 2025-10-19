مصراوي

حذر رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينج، من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة الذي نقلت عنه الوكالة، قال إيرفينج، إن العديد من السكان عادوا إلى المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب، منبهًا إلى أن إزالة الذخائر ستستغرق وقتًا طويلًا.

وأشاد إيرفينج بالجهود الحيوية التي تبذلها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في رفع الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، داعيًا إلى تقديم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدراتها، بحسب المصدر السابق.

وأوضح المسؤول الأممي، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل في غزة منذ 2009، وتتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا توسيع نطاق عملها في القطاع، في ظل ازدياد حركة السكان وعودة كثيرين إلى المناطق التي اضطروا للفرار منها.