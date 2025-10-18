إعلان

واشنطن بوست: بوتين طالب ترامب بأن تتنازل أوكرانيا عن إقليم دونيتسك

كتب : مصراوي

11:56 م 18/10/2025

ترامب وبوتين

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين كبيرين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب خلال اتصاله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تتنازل كييف عن السيطرة الكاملة على دونيتسك.

وأوضح المسؤولان، أن تركيز بوتين على دونيتسك يشير إلى أنه لا يتراجع عن المطالب التي أدت لطريق مسدود، مؤكدين أن الرئيس الروسي أشار إلى استعداده للتنازل عن أجزاء من زابوروجيا وخيرسون مقابل دونيتسك.

وكشف مسؤول كبير، أن مسؤولين بالبيت الأبيض وصفوا مقترح بوتين بأنه تقدم مقارنة بمطالبه في أغسطس الماضي، موضحا أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ضغط على الأوكرانيين بشأن التخلي عن دونيتسك باعتبارها ناطقة في معظمها بالروسية.

وأشار دبلوماسي أوروبي، إلى أنه لا يرجح أن تنظر كييف لمقترح بوتين بنفس رؤية بعض مسؤولي البيت الأبيض.

دونالد ترامب فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا إقليم دونيتسك

