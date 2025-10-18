مصر والمالديف توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، عبد الله خليل، وزير خارجية جمهورية المالديف، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون فى المجالين السياسى والاقتصادى بين البلدين.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع المالديف في المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين. كما استعرض الوزير سبل دعم النشاط السياحى، حيث تناول الرؤية المصرية لزيادة أعداد السياح من المالديف القادمين إلى مصر.

وبحث الوزيران فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، بما في ذلك زيادة المنح الدراسية المقدمة من خلال الأزهر الشريف والجامعات المصرية للطلاب من المالديف، إلى جانب دعم التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة لتعزيز التواصل بين الشعبين.

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم 13 أكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددًا على ضرورة أن يلتزم طرفي الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة.

كما تناول في هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافي المبكر واعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته في النصف الثاني من نوفمبر.

من جانبه، أعرب وزير خارجية المالديف عن تقدير بلاده العميق للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم.

وأشاد بدور مصر الإقليمي في تعزيز الاستقرار والسلام والأمن، مثمنا الدور الذي اضطلعت به مصر فى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، الذي أسفر عن التوصل للاتفاق التاريخي فى شرم الشيخ وإنهاء الحرب في غزة.

فى نهاية الاجتماع، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تسهم في دعم العلاقات الثنائية والتشاور بشكل دورى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.