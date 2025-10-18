أمبري: انفجار في ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن وعمليات إنقاذ جارية

مصراوي

أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، بأن ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة عقب انفجار على متنها على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا جنوبي محافظة أبين باليمن.

وقالت أمبري، إن طاقم السفينة قال، في نداء الاستغاثة، إنه يريد ترك السفينة، مشيرة إلى أن عملية البحث والإنقاذ جارية.

ومن جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق على بعد 116 ميلًا بحريًا شرقي عدن في اليمن.