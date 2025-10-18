إعلان

أمبري: انفجار في ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن وعمليات إنقاذ جارية

كتب : مصراوي

03:05 م 18/10/2025

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، بأن ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة عقب انفجار على متنها على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا جنوبي محافظة أبين باليمن.

وقالت أمبري، إن طاقم السفينة قال، في نداء الاستغاثة، إنه يريد ترك السفينة، مشيرة إلى أن عملية البحث والإنقاذ جارية.

ومن جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق على بعد 116 ميلًا بحريًا شرقي عدن في اليمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ناقلة نفط الكاميرون انفجار في ناقلة نفط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي