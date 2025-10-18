رئيس صربيا": قمة بوتين وترامب في المجر" أهم قمة في القرن 21"

بلجراد/موسكو- (د ب أ)

وصف الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش، اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في المجر بأنه "أهم قمة في القرن الحادي والعشرين".

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "تي في بينك" الصربية: "سأكون في بودابست بعد ظهر يوم الاثنين مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وسنناقش جميع القضايا المهمة من الطاقة إلى التعاون اليومي".

وأضاف الرئيس، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت،: "يسعدني إتاحة فرصة تنظيم أهم قمة في تاريخ القرن الحادي والعشرين بين ترامب وبوتين لأوربان. وكصديق له وللمجر، أشعر بالفخر والسعادة".

وكان بوتين وترامب أجريا يوم الخميس مكالمتهما الهاتفية الثامنة منذ بداية العام، والتي استمرت ساعتين ونصف.

وقال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير لعقد لقاء جديد بين الزعيمين، قد يُعقد في بودابست.

ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية مكانًا للقمة، وأيّده الرئيس الروسي في ذلك.