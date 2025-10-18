وكالات:

كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أنه شعر وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ببعض الخيانة" بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وقال كوشنر وويتكوف، وهما اثنان من المفاوضين الرئيسيين للرئيس ترامب في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مقابلة حصرية مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنهما "شعرا ببعض الخيانة" بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر خلال محادثات السلام الشهر الماضي.

وعندما سُئل عن رد فعل ترامب، قال كوشنر: "أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على ما يفعلونه، وأن الوقت قد حان للتصرف بقوة ومنعهم من القيام بأشياء رأى أنها لا تصب في مصلحتهم على المدى الطويل".

من جانبه، قال ويتكوف عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة والتي استهدفت قيادات لحركة حماس: "كان لها تأثير واسع النطاق الغارات الإسرائيلية أدت إلى فقدان ثقة القطريين الذين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات إلى جانب المصريين والأتراك".

وأضاف: "بعد الغارات على قطر اختفت حماس عن الأنظار وأصبح من الصعب جدا التواصل معها لاستكمال المفاوضات".