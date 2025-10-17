وكالات

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن إبداء رأي واضح حول ما إذا كانت أوكرانيا ستحتاج إلى التنازل عن جزء من أراضيها لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية.

ورد ترامب على أحد الصحفيين في هذا الشأن: "لا أحد يعلم. الحرب مثيرة للاهتمام. لا أحد يعلم. لا أحد يعلم، مع الحرب والسلم، لا أحد يعلم".

وفي سياق متصل، قال ترامب إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب عبّرت عن اهتمام بالغ بجهود إعادة جمع الأطفال الأوكرانيين مع ذويهم، موضحًا أنها "تشعر بقوة تجاه هذا الموضوع وتفكر بهم طوال الوقت".

وكانت ميلانيا ترامب قد كشفت الأسبوع الماضي أن لديها "قناة مفتوحة" للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أن بعثت له رسالة في أغسطس الماضي بشأن تأثير الحرب على الأطفال الأوكرانيين.

وأعلنت أن 8 أطفال ممن فُصلوا عن عائلاتهم خلال الحرب تمت إعادتهم إلى ذويهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تعهد الجانبين بمواصلة العمل على لم شمل المزيد من الأطفال النازحين.