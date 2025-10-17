"هاتف الإنذار" ترجح وفاة 20 شخصا في غرق مركب قبالة سواحل لامبيدوزا

(د ب أ)

قالت منصة "هاتف الإنذار" التي تنشط في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في عرض البحر اليوم الجمعة، إن نحو عشرين مهاجرا ربما لقوا حتفهم جراء غرق مركب قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأوضحت المنصة على حسابها بموقع إكس، أنها كانت أبلغت أمس السلطات المالطية بوجود قارب يقل 35 مهاجرا يحتاجون إلى النجدة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لجزيرة مالطا.

وأضافت "لم تكن هناك أي استجابة من السلطات القارب غرق ونخشى وفاة عشرين شخصا لا يمكننا سوى التعبير عن غضبنا مع ترك مجموعة أخرى عمدا يموتون ولم تتضح جنسية المهاجرين على متن القارب ومن أي جهة غادر".

وبحسب وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس)، تراجعت حالات العبور غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 % لتصل إلى 133 ألف و400 حالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لكن التكلفة البشرية لا تزال فادحة، حيث قدرت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة أكثر من 1300 مهاجر في البحر المتوسط منذ يناير 2025 حتى اليوم من بينهم قرابة 885 مهاجرا في الطريق الأوسط الذي يشمل أساسا سواحل ليبيا وتونس.