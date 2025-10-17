الفائزة بـ"نوبل للسلام" تهنئ نتنياهو بإنجازاته في حرب غزة وإيران

وكالات

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو، أجرت اتصالا هاتفيا مع نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو، أن ماتشادو هنأت نتنياهو على ما وصفتها بإنجازات إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، وعلى الاتفاق الأخير الخاص بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وأكد أن الفائزة بـ"نوبل للسلام" أشادة بما حققته إسرائيل في مواجهة ما وصفته بمحور الشر الإيراني، الذي قالت إنه يعمل ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد شعب فنزويلا أيضا.

ومن ناحيته، هنأ نتنياهو ماتشادو على فوزها بجائزة نوبل للسلام، مشيدًا بجهودها من أجل الديمقراطية وتوسيع دائرة السلام في العالم.