وكالات

مازح الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فور وصوله إلى البيت الأبيض مرتديًا بدلة سوداء بدلا من الزي العسكري.

وأثنى ترامب على أناقة زيلينسكي خلال غداء ثنائي، مازحًا: "أعتقد أنه يبدو وسيمًا في هذه السترة - نعم، جميلة، آمل أن يلاحظها الناس. إنها جيدة، بل أنيقة جدًا، تعجبني".

وكان افتتح ترامب غداء العمل الذي جمعه اليوم الجمعة مع زيلينسكي في البيت الأبيض، مؤكدًا أنهما يعتزمان مناقشة تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في مستهل اللقاء: "إنه لشرف لي أن أكون مع زعيم قوي للغاية، رجل مر بالكثير، ورجل تعرفت عليه جيدًا، وقد توافقنا بشكل جيد للغاية"، مضيفًا: "لقد أجرينا مكالمة مهمة أمس كما تعلمون، مع الرئيس بوتين، وسنتحدث عنها".

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني، مؤكدًا أنه تحمل الكثير خلال الحرب التي تشهدها بلاده، مضيفًا: "لقد تحملنا الأمر معه، بصراحة لقد مر وقت طويل، وأعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا لذا سنتحدث عن ذلك اليوم".

وأضاف ترامب أنه يخطط مناقشة قدرات جديدة من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالضرب بشكل أعمق في روسيا.

قال ترامب، ردًا على سؤال عما إذا كانت القدرات الجديدة قيد المناقشة: "سنناقش ذلك. هذا أمر سنناقشه. أنت محق. إنه تصعيد، لكننا سنناقشه".