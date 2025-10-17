إيطاليا تعتزم فرض ضريبة دخل جديدة على المقيمين الأجانب الأثرياء

(د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن إيطاليا تعتزم زيادة ضريبة الدخل على المقيمين الأجانب الأثرياء بنسبة 50% مع زيادة توافدوهم على البلاد للاستفادة من الإعفاء الضريبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة تدرس قيمة الضريبة الثابتة التي يتم فرضها على الأثرياء الأجانب المقيمين في إيطاليا من 200 ألف يورو حاليا (233.572 ألف دولار) إلى 300 ألف يورو.

ويعد هذا الإجراء جزءا من خطة ميزانية إيطاليا لعام 2026، المعروضة على مجلس الوزراء اليوم.

ومنذ تطبيقها، جذبت الضريبة الثابتة في إيطاليا الأجانب الأثرياء من مديري صناديق التحوط إلى الرؤساء التنفيذيين السابقين مليارديرات الشرق الأوسط للإقامة فيها بدلا من المقاصد التقليدية مثل بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد الأجانب الذين اتخذوا من مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية بريطانيا إنهاء نظامها الضريبي على غير المقيمين.

يُعدّ هذا الإجراء أحد الأجزاء الأخيرة في ميزانية إيطاليا، حيث تبحث رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن سبل لزيادة الإيرادات لتمويل التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخل المتوسط. وسيُمثّل هذا الإجراء الزيادة الثانية في المزايا الضريبية منذ تطبيقها في عام 2017. في العام الماضي، ضاعفت الحكومة الضريبة الثابتة من 100 ألف يورو في البداية.

في حين أن هذه الرسوم تُوفر المال لأصحاب الدخل الأجنبي الكبير، فإن أي دخل يكسبونه في إيطاليا يخضع لنفس اللوائح الضريبية التي يخضع لها أي شخص آخر. ومع ذلك، أثار هذا الإجراء انتقادات، بما في ذلك من بعض الدول المجاورة.

ويُعتبر ما يسمى بالإغراق المالي، عندما تخفض دولة ما معدلات الضرائب لديها عن المعدلات السائدة في الدول الأخرى لجذب الشركات أو الاستثمارات الأجنبية إليها، قضيةً حساسةً في الاتحاد الأوروبي.