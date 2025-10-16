عبيدة الدندراوي يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر لدى إثيوبيا

وكالات

سلم السفير الدكتور عبيدة الدندراوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أوراق اعتماده إلى الرئيس تاي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وشارك الدندراوي كل من الوزير المفوض، أحمد حسين نائب رئيس البعثة، والمستشار محمد برهان، في مراسم التسليم التي أقيمت في القصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا، حيث شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني.