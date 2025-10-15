ترامب يهدد حماس باستئناف العمل العسكري في غزة

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس بعودة الأعمال العسكرية في قطاع غزة، إذا رفضت الالتزام بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب خلال تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، إنه سيفكر في السماح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية يمكنها العودة إلى الشوارع بمجرد أن أقول الكلمة.

وأضاف "ما يحدث مع حماس سيتم تصحيحه بسرعة"، مشيرًا إلى أهمية إنقاذ الأسرى الأحياء في حد ذاته.

وتابع الرئيس الأمريكي: "كان تحرير هؤلاء الأسرى العشرين أمرًا بالغ الأهمية".