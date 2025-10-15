إعلان

ترامب يهدد حماس باستئناف العمل العسكري في غزة

كتب : مصراوي

10:28 م 15/10/2025

دونالد ترامب

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس بعودة الأعمال العسكرية في قطاع غزة، إذا رفضت الالتزام بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب خلال تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، إنه سيفكر في السماح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية يمكنها العودة إلى الشوارع بمجرد أن أقول الكلمة.

وأضاف "ما يحدث مع حماس سيتم تصحيحه بسرعة"، مشيرًا إلى أهمية إنقاذ الأسرى الأحياء في حد ذاته.

وتابع الرئيس الأمريكي: "كان تحرير هؤلاء الأسرى العشرين أمرًا بالغ الأهمية".

دونالد ترامب ترامب يهدد حماس استئناف العمل العسكري في غزة حماس اتفاق وقف إطلاق النار

