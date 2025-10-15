مقتل وإصابة 40 شخصًا في انفجارات بكابول

وكالات

أعلنت منظمة "إيمرجينسي" في أفغانستان، عن قُتل خمسة أشخاص على الأقل وجُرح 35 آخرون في انفجارات وقعت اليوم الأربعاء في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك قبل دخول الهدنة مع باكستان حيز التنفيذ.

وقال مدير منظمة "إيمرجينسي" ديجان بانيك، في بيان له اليوم: "بدأنا باستقبال سيارات إسعاف مُحمّلة بالجرحى، وعلمنا بوقوع انفجارات على بُعد بضعة كيلومترات من مستشفانا".

وأضاف بانيك:"أن أربعين شخصا وصلوا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال"، مضيفا "للأسف، كان خمسة أشخاص قد لقوا حتفهم لدى وصولهم".

وفي وقت سابق، قالت باكستان، إنها وافقت على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة مع أفغانستان، عقب أيام من العنف شهدت مقتل عشرات الأشخاص على جانبي الحدود.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب أفغانستان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن وقف إطلاق النار جاء نتيجة "الإلحاح" من الجانب الباكستاني.

وأضاف منشوره على منصة "إكس"، بأنه قد صدرت تعليمات لجميع القوات الأفغانية بالالتزام بوقف إطلاق النار "طالما لم يقم أحد بانتهاكه".