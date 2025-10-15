وصول 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لإنشاء مركز التنسيق

وكالات

أعلن مسؤول أمريكي وصول نحو 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل من أجل إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، والذي سيعمل على تنسيق الأنشطة لدعم مرحلة ما بعد الصراع.

وأكد المسؤول الأمريكي خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، أن العمل على إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل يتواصل وسيكون جاهزا خلال أيام.

وأشار إلى أن مركز التنسيق سيتولى رصد تطبيق وقف إطلاق النار والانتهاكات من قبل الأطراف، مؤكدًا أن الدول الشريكة ستعمل معنا في مركز التنسيق وسيكون لها ممثلون على الأرض في غزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن مركز التنسيق سيضم ممثلين عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.