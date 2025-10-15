اليوم.. حماس تسلّم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين



وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادرها، إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيّتها تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء، وبهذا يرتفع إجمالي عدد جثامين الرهائن المسلّمة إلى إسرائيل إلى 12 جثمانا.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، يتعيّن على "حماس" تسليم ما مجموعه 28 جثمانا، وبعد تسليم 4 جثامين الثلاثاء، لا يزال لدى الحركة 20 جثمانا.

وأشارت حماس إلى وجود صعوبات في العثور على الرفات بين الأنقاض، بعد عامين من الحرب في قطاع غزة.

في المقابل، ترى تقارير إعلامية، أن إسرائيل تعتبر ذلك "أسلوبًا للمماطلة"، وتسعى إلى تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإبقاء على معبر رفح الحدودي مع مصر مغلقا حتى يتم تسليم جميع جثامين الرهائن.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، وصلت توابيت يُعتقد أنها تحتوي على رفات 4 رهائن إلى مركز الطب الشرعي في تل أبيب لإجراء عملية التعرّف على الهوية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى يومين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن حماس سلّمت الجثامين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الثلاثاء، دون الكشف عن هويات أصحابها.

كانت حماس قد أطلقت الاثنين سراح آخر 20 رهينة لا يزالون على قيد الحياة، وسلمتهم إلى الصليب الأحمر، قبل أن يعودوا إلى إسرائيل بعد 738 يوما من الأسر، وفقا لروسيا اليوم.