فنزويلا : مقتل 14 شخصا بسبب انهيار منجم بعد هطول أمطار غزيرة

كاراكاس، (فنزويلا)- (أ ب)

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم في فنزويلا في انهيار منجم في إل كالاو، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة الواقعة جنوب شرقي البلاد، حسبما أفادت السلطات.

وتم إنشاء نقطة قيادة "لتنسيق عمليات انتشال الجثث الـ14"، تحت قيادة البريجادير جنرال جريجوري جونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق التشغيلية لتقييم الضرر وتحليل الاحتياجات في ولاية بوليفار.

ووقعت الوفيات في ثلاثة آبار مختلفة بمنجم كواترو إسكويناس دي كاراتال، في بلدة إل كالاو، الواقعة على مسافة نحو 850 كيلومترًا (528 ميلاً) جنوب شرقي كاراكاس، كما أفادت سلطات المدينة في بيان على حسابها في تطبيق إنستجرام.

وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بـ "نزح المياه من جميع الآبار في المنطقة لخفض مستواها، ومن ثم تقييم جهود الإنقاذ" للأشخاص المحتجزين داخل منجم الذهب، حسبما أفاد البيان دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال رجال الإطفاء في إل كالاو على وسائل التواصل الاجتماعي إن حصيلة القتلى تستند إلى شهادة عمال مناجم آخرين.

وتسببت الفيضانات في انهيار المناجم الرأسية، المعروفة باسم الوديان الضيقة حادة الإنحدار.

وتعتمد بلدة إل كالاو بشكل رئيسي على تعدين الذهب، حيث يشارك معظم سكانها البالغ تعدادهم 30 ألف نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التعدين.