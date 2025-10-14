إعلان

إيران: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن العدائي والإجرامي

كتب : مصراوي

08:56 ص 14/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

وانضمت الولايات المتحدة في يونيو إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

والإثنين، أكد الرئيس الأمريكي في كلمة أمام الكنيست، أنه يريد اتفاق سلام مع طهران بعدما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل لشن ضربات على مواقع نووية في إيران في وقت سابق من هذه السنة.

وقال ترامب: "سيكون رائعا التوصل إلى اتفاق سلام" مع إيران، مضيفا "ألن يرضيكم هذا؟ ألن يكون ذلك جميلا. أظن أنهم يريدون ذلك أيضا".

وتابع: "نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين" للتوصل إلى اتفاق، موضحا: "لو امتلكت إيران السلاح النووي لما شعرت الدول العربية بالارتياح لإبرام الاتفاق الذي لدينا الآن"، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب إيران وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا النووي

