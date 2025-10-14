إعلان

جو بايدن يٌعلق على اتفاق غزة للسلام ودور ترامب في التوصل إليه.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

06:01 ص 14/10/2025

ترامب وبايدن

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بدونالد ترامب، بعد توقيع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، على الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة للسلام.

وقال بايدن في منشور على حسابه في "إكس": "أشعر بامتنان عميق وارتياح كبيرين لمجيء هذا اليوم من أجل آخر عشرين رهينة على قيد الحياة ممن عايشوا جحيما لا يُصدق، والذين التقوا أخيرا بعائلاتهم وأحبائهم، ومن أجل المدنيين في غزة الذين تكبدوا خسائر فادحة، وسيحصلون أخيرا على فرصة لإعادة بناء حياتهم".

وأضاف بايدن: "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلا عملت إدارتي بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتوفير الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحرب".

وتابع قائلا: "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم للتوصل إلى اتفاق مُجدّد لوقف إطلاق النار".

واختتم: "الآن، بدعم من الولايات المتحدة والعالم، يسير الشرق الأوسط على طريق السلام الذي آمل أن يدوم، ومستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، يتمتع فيه الجميع بمستويات متساوية من السلام والكرامة والأمان"، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب وبايدن بايدن يعلق على قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ ترامب بايدن السلام

