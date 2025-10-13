ترامب في كلمته بقمة شرم الشيخ: بارك الرب في الشرق الأوسط |فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم الانتهاء من حرب غزة، مؤكدًا أن هذا سيكون بداية لشرق أوسط قوي يعيش في سلام وينبذ الإرهاب.

وأضاف ترامب خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام: "الحياة على الموت، الأمل على الصراع، والوئام على الكراهية، هذا ما نريده، ومعًا سنصنع سلامًا رائعًا وعظيمًا ودائمًا".

وأنهى الرئيس الأمريكي حديثه بقول: "بارك الله فيكم جميعًا، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في بلدانكم، وبارك الله فيكم."

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.