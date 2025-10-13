إعلان

ترامب: هذه الصفقة هي الأعظم على الإطلاق ولن تحدث حرب عالمية ثالثة

كتب-عبدالله محمود:

09:09 م 13/10/2025

الرئيس السيسي ودونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أنه لن تحدث حرب عالمية ثالثة في المنطقة، لان هذه الصفقة هي الأعظم على الإطلاق.

وخلال كلمته في قمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، قال ترامب إن هناك العديد من الدول التي ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام بشأن مدينة غزة، وقد نحتاج إلى توسيعه مستقبلًا.

وأضاف أن دولًا غنية أبلغته رغبتها في المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا "أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني، لكننا لا نريد تمويل أي نشاط يدعو إلى الكراهية أو العنف".

وشدد ترامب على ضرورة أن تكون غزة منزوعة السلاح، وأن يصبح الشرق الأوسط مكانا آمنا ومستقرا، مشيرًا إلى أن هذه المرة لدينا فرصة حقيقية لصنع السلام، وهذه الصفقة هي الأعظم على الإطلاق.

واختتم الرئيس الأمريكي كلمته قائلاً: "نريد أن تحل الحياة محل الموت، والانسجام محل الكراهية، والوحدة محل الانقسام".

السيسي دونالد ترامب الرئيس السيسي قمة شرم الشيخ ترامب

