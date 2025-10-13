ترامب: سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك فرق تبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد ترامب خلال لقائه السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام اليوم الإثنين، أن هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة، لافتًا إلى أن القطاع في حاجة إلى عملية تنظيف.

وأضاف الرئيس الأمريكي،: "سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط"، موضحًا:"منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة متميزة جدا، وأعتقد أن إيران ستنضم الينا لانها تحتاج بعض المساعدة، ولولا قصف منشآتها النووية ما كان ليحدث اتفاق غزة".