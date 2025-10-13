إعلان

ترامب: سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

06:28 م 13/10/2025

السيسي يستقبل ترامب في شرم الشيخ

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك فرق تبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد ترامب خلال لقائه السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام اليوم الإثنين، أن هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة، لافتًا إلى أن القطاع في حاجة إلى عملية تنظيف.

وأضاف الرئيس الأمريكي،: "سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط"، موضحًا:"منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة متميزة جدا، وأعتقد أن إيران ستنضم الينا لانها تحتاج بعض المساعدة، ولولا قصف منشآتها النووية ما كان ليحدث اتفاق غزة".

قمة شرم الشيخ للسلام قمة شرم الشيخ السيسي دونالد ترامب اتفاق غزة عبدالفتاح السيسي

