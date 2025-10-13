إعلان

ترامب خلال لقائه بالسيسي: منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة متميزة جدا

كتب : مصراوي

06:11 م 13/10/2025

السيسي يستقبل ترامب في شرم الشيخ

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة متميزة جدا، وأعتقد أن إيران ستنضم إلينا لأنها تحتاج بعض المساعدة، ولولا قصفنا منشآتها النووية ما كان ليحدث اتفاق غزة".

وخلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر على هامش قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، أضاف ترامب "أن إيران لن تستمر في الحياة في ظل العقوبات الواقعة عليها بسبب مشروعها النووي، معتقدًا أنهم يرغبون في عقد اتفاق ".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطار شرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

عبدالفتاح السيسي دونالد ترامب قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ للسلام

