مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو ألغى زيارته لشرم الشيخ

كتب : مصراوي

01:18 م 13/10/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

مصراوي
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء لن يحضر القمة العربية المزمع عقدها بعد قليل بشأن غزة في مصر.

ومن جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو ألغى زيارته إلى شرم الشيخ، بعدما كانت قد أعلنت أنه تحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبلغه بحضور قمة شرم الشيخ رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.
وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء تشمل قادة ومسؤولين يمثلون الدول والمنظمات الآتية:

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لاقى ترحيبًا واسعًا من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع سعيد ويدعم الاتفاق الذي أنهى الحرب الأخيرة في القطاع.

وقال ترامب في تصريحات له بعد وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، إن الحرب انتهت في غزة، مضيفًا: لو لم نستهدف المنشآت النووية الإيرانية، لما كان الناس الآن في فرح.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرم الشيخ عبد الفتاح السيسي قمة شرم الشيخ دونالد ترامب

