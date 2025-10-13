إعلان

الصليب الأحمر يتسلم 13 أسيرًا إسرائيليًا ضمن الدفعة الثانية

كتب : مصراوي

10:58 ص 13/10/2025

لحظة تسليم المقاومة 7 أسرى إسرائيليين إلى الصليب ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الـ13 المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية.

وقبل قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الصليب الأحمر الدولي تسلم عددًا من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة، وهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل.

وصباح اليوم الاثنين، تسلم الجيش الإسرائيلي 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق، الاثنين، أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين سيتم الإفراج عنهم، وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التسليم سيتم عبر 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجني "عوفر" غرب رام الله و"كتسيعوت" في النقب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين غزة اتفاق غزة توقيع اتفاق غزة الجيش الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط مفاجئ للدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
إعلام عبري عن نتنياهو: الحرب انتهت