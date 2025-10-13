إعلان

كتائب القسام: العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري رغم تفوقه الاستخباري

كتب : مصراوي

08:29 ص 13/10/2025

كتائب عز الدين القسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


القاهرة- مصراوي

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، إن ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وأضافت: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأكدت: "لقد فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب القسام تبادل الأسرى حماس والصليب الأحمر حماس بدء تبادل الأسرى بدء عملية الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن بدء استلام الأسرى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من كتائب القسام بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء
السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام