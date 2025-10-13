إعلان

انطلاق حافلات لنقل أسرى فلسطينيين تمهيدا لإطلاق سراحهم في صفقة التبادل

كتب : مصراوي

07:10 ص 13/10/2025

الاسرى الفلسطينيين ارشيفية

وكالات

اتجه موكب من حافلات مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى عدد من المعتقلات لنقل أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية تعديلا عاجلا في قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، وذلك رغم مصادقة الحكومة الإسرئيلية عليها سابقا.

قال القيادي في "حماس" محمد نزال، إن الحركة لم تتسلم القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتلاعب بالاتفاق من حيث الأعداد والأسماء.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباحا يوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

أسرى فلسطينيين صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل حماس وإسرائيل انطلاق حافلات لنقل أسرى فلسطينيين

