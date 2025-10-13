إعلان

حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين

كتب : مصراوي

02:31 ص 13/10/2025

الصليب الأحمر في غزة أرشيفية

وكالات

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، فجر اليوم الإثنين، إن حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المشمولين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من فجر الإثنين، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت القناة أن إجمالي الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل أصبح 1718 بدلا من 1722، وفقا لسكاي نيوز.

حافلات الصليب الأحمر الصليب الأحمر في غزة غزة استقبال الأسرى الفلسطينيين

