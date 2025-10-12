حماس: انتهينا من ترتيبات تسليم الأسرى والاحتلال يراوغ أمريكا

وكالات

قال القيادي في حركة حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد، إن الحركة وفصائل المقاومة في غزة أنهت الترتيبات اللازمة لتسليم الأسرى، لافتًا إلى أن الاحتلال يتلاعب في القوائم، ويتلكّأ في تنفيذ التزاماته ويراوغ حتى مع الأمريكيين.

وأضاف القيادي خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن حماس تطلع الوسطاء لحظة بلحظة على كل التطورات، لكي يحددوا الجهة المسؤولة عن أي خرق، مضيفًا "نعمل مع الوسطاء لإتمام الاتفاق بحذافيره، وندعو لرقابة مشددة على سلوك الاحتلال".

وطالب قيادي حماس، بضغط دولي، خاصة من العرب، للجم جنون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كما وصفه، قائلا: "نحن بحاجة لنقاش مع الفصائل لاتخاذ موقف موحد بشأن باقي مراحل الاتفاق".

وأكد أن المقاومة تسعى حاليا لوقف الحرب تماما وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات، لافتًا إلى أن الساعات القادمة ستكشف مدى التزام الاحتلال بالاتفاق ومن ثم نحدد ردودنا.