بالأعلام والسجادة الحمراء.. إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس ترامب

تستعد السلطات الإسرائيلية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يصل إلى إسرائيل صباح غد الاثنين لإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

وفي مطار بن جوريون، علق موظفو وزارة الدفاع العشرات من الأعلام الإسرائيلية والأمريكية وفرشوا سجادة حمراء طولها 50 مترا على المدرج للترحيب بالرئيس الأمريكي عندما ينزل من طائرة الرئاسة في حوالي الساعة التاسعة صباحا غدا، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع "يعمل الموظفون في إدارة اللوجستيات على مدار الساعة في الأيام الأخيرة لضمان سير كل شيء طبقا للخطة وأن يتم الحدث بطريقة ناجحة ومحترمة".

وتقول الشرطة إنه من المتوقع إغلاق الطرق في وسط إسرائيل، خلال الزيارة القصيرة والطرق التي تؤدي إلى القدس وداخل المدينة نفسها.

وسيتم نشر آلاف من رجال الشرطة في مطار بن جوريون، وعلى طول الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى العاصمة، اعتبارا من صباح غد الاثنين، ومن المتوقع أن يقضي ترامب حوالي أربع ساعات في إسرائيل.