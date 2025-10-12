إعلان

موظفون بالسفارة القطرية.. رويترز: وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث بشرم الشيخ

كتب : مصراوي

01:37 ص 12/10/2025

حادث الوفد القطري

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مصدران أمنيان قولهما إن ثلاثة دبلوماسيين قطريين لقوا حتفهم في حادث سيارة في شرم الشيخ في مصر، مشيرًا إلى أن دبلوماسيين اثنين آخرين أصيبا أيضا في الحادث.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "الغد"، أن الـ3 المتوفين والإثنين المصابين يعملون موظفين بالسفارة القطرية بالقاهرة، وكانوا في طريقهم لتجهيز سيارات الوفد القطري المشارك في قمة الإثنين بشرم الشيخ، ووقع الحادث على بعد 50 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب قد أفاد بوقوع حادث سير للوفد الدبلوماسي المرافق لرئيس وزراء قطر المشارك في مفاوضات شرم الشيخ، قبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بـ50 كيلومترا، نتج عنه وقوع 3 حالات وفاة وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرًا إلى الحادث نتج عن تصادم.

