إيران عن مقترح ترامب بالتطبيع مع إسرائيل: أماني بعيدة المنال

كتب : مصراوي

10:32 م 11/10/2025

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

مصراوي

علّقت إيران على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واصفة إياه بأنه "أماني بعيدة المنال".

وفي أواخر سبتمبر الماضي، قال ترامب: "من يعلم، ربما تصل إيران إلى هناك"، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهيم التي أطلقها ترامب في ولايته الرئاسية الأولى وأدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول إسلامية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني، السبت، أن طهران لن تعترف أبدا بنظام "محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا".

إيران ترامب تطبيع العلاقات مع إسرائيل اتفاقيات إبراهيم وزير الخارجية الإيراني

